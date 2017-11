Foi muito difícil escolher na extensa obra de Moacyr Scliar, um conto ou uma crônica para esta série. Porque poucos escritores produziram tanto quanto ele, que neste ano completaria oito décadas de vida. Resolvi pedir ajuda a Judith Scliar, companheira inseparável e guardiã zelosa da obra do "escritorzinho do Bom Fim". Judith indicou-me Os Leões, publicado originalmente no livro O Carnaval dos Animais, mas está também na seleção Contos Reunidos, que li em e-book no Kindle.