No Dia de Finados (2), a série Leituras da Feira resgata um texto satírico de Lima Barreto (1881-1922), que escreve do Além ao prefeito reclamando do mau estado das ruas por onde passou seu cortejo fúnebre. Filho de escravos, o escritor carioca morreu há exatos 95 anos, mas seus textos são imortais.