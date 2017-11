Um texto só é pouco para um autor do tamanho de Luis Fernando Verissimo, um dos mais queridos escritores brasileiros. Escolhi três para a série Leituras da Feira: O buffet, espécie de manual de sobrevivência do comilão, O come e não engorda, sobre o tipo mais invejado por quem tenta, em vão, perder peso e o divertidíssimo De ressaca, que trata do dia seguinte a uma bebedeira. Esse último quase não entrou por uma simples razão: eu não conseguia gravar o trecho de uma receita para curar ressaca. Caía na gargalhada antes de concluir o parágrafo. Depois de quatro tentativas, eis o resultado.