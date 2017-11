Faz uns trinta anos que o escritor Luiz Antonio de Assis Brasil me apresentou à obra de Sergio Faraco e recomendou o conto A Dama do Bar Nevada. Foi amor ao primeiro parágrafo. Com todos os riscos de escorregar nos clichês, ouso dizer que Faraco é o maior contista vivo do Brasil. Escreve e reescreve seus textos até que não reste nada além do essencial.