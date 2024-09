Amizades femininas Notícia

Peça inspirada em livro de Claudia Tajes e Diana Corso estreia na Capital: "Não sei como venderam a ideia de que mulheres não sabem ser amigas"

Com direção de Luciano Alabarse, "Da Sempre Tua" estará em cartaz no Theatro São Pedro no próximo final de semana. Escritoras não assistiram aos ensaios e descobrirão como suas cartas ganharam corpo e movimento somente na estreia da peça

16/09/2024 - 18h38min Atualizada em 17/09/2024 - 15h49min