Quatro jovens artistas vivem dilemas existenciais enquanto caem na boemia. Quem for assistir à Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) executar La Bohème neste final de semana, no Theatro São Pedro, em Porto Alegre, vai ficar com a sensação de que a história se passa nos dias de hoje, em qualquer cidade com vida noturna badalada. Mas foi a Paris do século 18 que Giácomo Puccini retratou em sua obra máxima.