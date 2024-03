A 96ª edição do Oscar, realizada neste domingo (1o) no Teatro Dolby, em Los Angeles, apresentou mais de três horas de emoção, surpresas e expectativas em torno dos possíveis vencedores. A cerimônia, além de celebrar as grandes produções cinematográficas do último ano, foi palco de momentos memoráveis, que entrarão para a história da premiação.