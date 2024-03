Avizinhado de edifícios como o Theatro São Pedro, a Catedral Metropolitana e o Palácio Piratini, o palacete que ocupa o número 72 do Largo João Amorim de Albuquerque, nas imediações da Praça da Matriz, pode até passar despercebido por quem transita naquele pedaço do centro de Porto Alegre. O prédio de 1927 pertenceu ao controverso Capitão Lulu, dono do icônico cabaré-cassino Clube dos Caçadores, e constitui-se como parte da história da cidade, mas é pouco conhecido por quem nela vive. Em uma disputa geográfica simbólica, é como se acabasse ofuscado pela imponência de seus vizinhos.