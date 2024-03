O acervo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) está sempre em movimento. Com mais de 5,8 mil peças, constantemente recebe novas obras. Agora, um recorte deste conjunto artístico vem a público para celebrar as sete décadas da instituição que mora na Praça da Alfândega, no coração de Porto Alegre. É a mostra comemorativa Margs 70 — Percursos de um Acervo.