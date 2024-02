— Esse é um lugar que fala com o meu coração, a Fundação Iberê Camargo. Trabalhei com ele algum tempo, quando eu era bem mais moço. E tem coisa aqui que eu vejo e me lembro dele — conta o artista Carlos Vergara, aos 82 anos, no espaço em que a sua exposição estava sendo montada, que é a casa que leva o nome de Iberê Camargo, de quem foi aluno e assistente.