Um casarão dos anos 1930 revitalizado abriga um novo espaço para as artes visuais em Porto Alegre. Localizado na Rua Santo Antônio, 366, no bairro Independência, o Remanso – Instituto Cultural abriu as portas no último sábado (9). Além de receber exposições, feiras, cursos, debates e ações educativas, o local se propõe a fomentar a produção de artistas iniciantes.