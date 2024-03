A paixão pelo esporte, a amizade e a satisfação de carregar as cores da Associação Leopoldina Juvenil nas competições. Esses são os pilares que marcam os 20 anos da Equipe Master de Natação Team Maha da ALJ. A história teve início em março de 2004, quando os associados que praticavam o esporte eram obrigados a buscar clubes coirmãos para treinar e competir em torneios da modalidade, já que a entidade não contava com equipe própria. Na época, o então diretor de Futsal, Ângelo Saint Pastous Caleffi (também praticante de natação), levou a questão ao presidente Sérgio Roberto Juchem, que “comprou” a ideia da formação de um time. Mas, para isso, pediu a Caleffi que ficasse à frente do novo departamento.