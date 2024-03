São cenas bucólicas da virada do século 19 para o século 20, registradas com sensibilidade e humor. Nelas, ganham protagonismo famílias que viviam nos arredores de Porto Alegre, além de escravizados libertos, lavadeiras, carreteiros e viajantes. Verdadeiras relíquias, as imagens produzidas pelo fotógrafo amador conhecido como Lunara se aproximam de obras de arte, além de descreverem parte do cotidiano da Capital (à época, com cerca de 70 mil habitantes), que dava os primeiros passos na transição de uma área rural para a modernidade.