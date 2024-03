Eu jamais vou esquecer dos sete anos em que estudei no Colégio Júlio de Castilhos, na década de 1970, uma das melhores escolas gaúchas ao longo do século passado, que se gabava, com justa razão, de ser um “colégio padrão”. Isso se devia não só à excelência do ensino, mas também ao ambiente político e cultural que, ao longo de décadas, transformou o Julinho (como carinhosamente é chamado) num reduto de defesa dos ideais de democracia e liberdade.