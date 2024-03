A cada ano, o Colégio Estadual Júlio de Castilhos, de Porto Alegre, vem perdendo alunos e tendo sua estrutura precarizada. A tradicional escola no bairro Santana, que já foi uma das mais conceituadas do Rio Grande do Sul, começou o ano letivo no dia 19 de fevereiro com vagas sobrando, falta de professores e espaços interditados.