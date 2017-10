André Ávila / Agencia RBS

Vitor Ramil segue com as apresentações de lançamento do seu novo álbum, Campos Neutrais, nas noites de sábado e domingo. Todas as 15 canções inéditas do disco serão tocadas no show, que terá as participações de Quinteto Porto Alegre, Santiago Vazquez, Facundo Guevara, Gutcha Ramil e Felipe Zancanaro. Na ocasião, Ramil lança também o songbook homônimo, que traz as transcrições em partituras e tablaturas do repertório do disco.

> Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº). Ingressos a R$ 60 (galeria), R$ 90 (camarote lateral), R$ 110 (camarote central) e R$ 120 (plateia e cadeira extra), na bilheteria do local, a partir das 15h. Sábado, às 21h, e domingo, às 18h.

"Música de Cinema" com convidados



Algumas das trilhas mais conhecidas do cinema serão tocadas pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) no espetáculo Música de Cinema, como os temas de Star Wars, 007 e Singing in the Rain. O espetáculo contará com coreografia da Cia Municipal de Dança de Porto Alegre e a participação especial dos cantores Anaadi, Panta e Gabrielle Fleck, além da sapateadora Gabriella Castro. O gauchinho do programa The Voice Brasil Kids, Thomas Machado, apresentará, ao lado do irmão, Eduardo, canções dos filmes de Teixeirinha, Tropeiro Velho e Querência Amada.

> Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Ingressos a R$ 40, na bilheteria, a partir das 10h. Sábado, às 20h, e domingo, às 18h.

O Festival Promessas, que integra a programação da Festa Nacional da Música, levará grandes estrelas da música gospel ao palco do Anfiteatro Pôr do Sol, neste domingo. Os shows confirmados são de Eli Soares, Bruna Karla, Pregador Luo, Ton Carfi, Regis Danese, Camila Campos, Maurício Paes, Paulo Figueiró, Fabinho Vargas, Alisson e Neide, Tanlan, André e Felipe, Anayle Sullivan.

> Anfiteatro Pôr do Sol (Av. Edvaldo Pereira Paiva, s/nº). A entrada é franca, mas a produção sugere a doação de um quilo de alimento não perecível. Domingo, das 14h às 18h.

MÚSICA

Sábado (21/10):

Antonio Villeroy e Pedrinho Figueiredo

Show de comemoração dos 35 anos da dupla Totonho e Pedrinho no barco Cisne Branco. Ingresso: R$ 65 (promocional) à venda no Armazém B3 do Cais do Porto de Porto Alegre, mesmo local do embarque para o show e passeio. Sábado, das 20h30min à 0h, com navegação das 21h às 23h.

Charles Master

Show do músico gaúcho. Dublin Irish Bar (Rua Padre Chagas, 342). Ingressos a R$ 25 (1º lote) e R$ 35 (2º lote) no link bit.ly/charles_master. Ingressos na hora a R$ 30 (1º lote) e R$ 40 (2º lote). Sábado, às 18h.

Eduardo Pitta

Show de lançamento do EP Pé no Samba. Convidadas: Anaadi e Fernanda Copatti. Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373). Ingressos a R$ 40 (antecipados) e R$ 50 (na hora), à venda no local e pelo fone (51) 99508-2772. Sábado, às 20h.

Ganapo

Show da banda carioca. OCulto (Rua José do Patrocínio, 632). Ingressos: R$ 15. Sábado, às 22h.

João Vicente

Show do integrante da banda Nenhum de Nós. Café Fon Fon (Rua Vieira de Castro, 22). Couvert artístico a R$ 30. Sábado, às 21h30.

Julie Byrne

Show com a cantora e compositora indie folk norte-americana. Instituto Ling (Rua João Caetano, 440). Ingressos no local a R$ 40. Sábado, às 19h.

Os Eller's

Show em homenagem a Cássia Eller. London Pub (Rua José do Patrocínio, 964). Ingressos a R$ 12 (antecipados) e R$ 17 (na hora), à venda em bit.ly/os_ellers. Sábado, às 22h.

Os Torto

Banda de punk rock lança o álbum Show de Bola. Cia de Arte (Rua dos Andradas, 1.780). Ingressos a R$ 15 (com CD). Sábado, às 20h.

Domingo (22/10)

Angelin Loro

Pianista apresenta recital com obras de Bach, Mozart, Bizet e outros. Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (Rua Riachuelo, 1.190). Domingo, às 18h.

Paula Cavalciuk e Mari Martinez and The Soulmates

Shows de Paula Cavalciuk, na turnê do disco Morte & Vida, e de Mari Martinez and The Soulmates, com canções da soul music. Agulha (Rua Conselheiro Camargo, 300). Ingressos a R$ 20, na hora. Domingo, às 19h.

Sons para Gisela 2

Evento beneficente com shows de Dingo Bells, Vera Loca, Império da Lã, Jéf e Carlinhos Presidente. Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). Ingressos: R$ 30 (com doação de um quilo de alimento não perecível) ou R$ 50 (inteira) nas lojas Youcom e Multisom (Rua dos Andradas, 1.001), e no site blueticket.com.br. Domingo, a partir das 18h.

Uma noite Balaio de Cordas

Quarta edição do projeto do violonista Felipe Azevedo traz os convidados Catarina Domenici (piano) e Angelo Primon (oud árabe). Café Fon Fon (Rua Vieira de Castro, 22). Couvert a R$ 30. Domingo, às 20h.

ESPETÁCULOS

Sábado e domingo (21 e 22/10):

Aos Sãos

Espetáculo inspirado na história de um manicômio de Barbacena. Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307). Ingressos a R$ 30, à venda na Loja Sirius (Rua da República, 304) e pelo site bit.ly/aos_saos. Sábado e domingo, às 20h.

Eu é Nós

Espetáculo de Suzana Saldanha inspirado na palavra "desamparo". Teatro de Arena (Av. Borges de Medeiros, 835). Ingressos a R$ 20, à venda em bit.ly/eu_nos e no local, uma hora antes das sessões. Sábado e domingo, às 20h.

O Sentido Se Sente Com o Corpo

Espetáculo de dança do Coletivo Âmago sobre a poeta Josely Vianna Baptista. Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). Ingressos na hora a R$30. Sábado e domingo, às 20h.

Quer saber quanto custa uma saudade?

Espetáculo de dança e jazz. Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307). Ingressos na hora a R$ 40. Sábado e domingo, às 20h30.

Sábado (21/10):

IN/compatível

Espetáculo da Eduardo Severino Cia de Dança na III Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Peres. Teatro Glênio Peres da Câmara Municipal de Porto Alegre (Av. Loureiro da Silva, 255). Distribuição de senhas no local, 30min antes da sessão. Sábado, às 20h.

Lua de Mel em Buenos Aires A Mulher Crucificada O Beijo da Besta

Espetáculo da Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta FavelA... sobre exploração sexual de mulheres. Usina das Artes (Rua Santa Terezinha, 711). Ingressos na hora a R$ 30. Sábados, às 19h. Até 9/12.

Domingo (22/10):

Cia de Flamenco Del Puerto

Espetáculos Flamenco Imáginario, às 15h, e Ciclos, às 20h. Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75). Ingressos a R$ 30, à venda no local, na hora, e na Cia. Del Puerto (Av. Cristóvão Colombo, 752). Domingo.

Lilith – Pixações em Corpos Histéricos

Projeto do Coletivo Quântico sobre as opressões sofridas pelas mulheres. Direção: Larissa Sanguiné e Denis Gosch. Entreato Pub (Rua da República, 163). Ingressos na hora a R$ 35. Domingo, às 19h e às 21h.

Spetaculoso