Gilberto Gil no Theatro Guarany

Depois de passar por Porto Alegre para um show ao lado de Gal Costa e Nando Reis, Gilberto Gil se apresenta sozinho em Pelotas. O show no formato banquinho e violão passeia pelos grandes clássicos de sua carreira. Será no sábado, às 21h, no Theatro Guarany (Rua Lôbo da Costa, 849). Os ingressos estão à venda por R$ 250 (plateia normal), R$ 300 (plateia central), R$ 350 (plateia gold e premium) no link bit.ly/gil_pel.

Sábado e domingo (21 e 22/10)

HAMBURGERBERG FEST

Carros antigos, arte, shows e cinema em Novo Hamburgo. Centro Histórico de Hamburgo Velho (Av. General Daltro Filho com a Av. Dr. Maurício Cardoso). Sábado e domingo, a partir das 11h. Grátis!

KERBFEST

Chope, bandinhas alemãs e jogos em São Vendelino. Rua Padre Emílio Schneider, 70. Ingressos a R$ 5 (sábado) e R$ 10 (domingo). Sábado, às 18h, e domingo, às 10h.

RENATO E SEUS BLUE CAPS

Conjunto se apresenta em duas cidades. No sábado, às 20h, o show é em Novo Hamburgo, no Teatro Feevale (ERS-239 - 2.755). Ingressos entre R$ 80 e R$ 140 no link bit.ly/bluecaps_nh. No domingo, às 20h, é em Garibaldi, na Fenachamp (VRS-313). Ingressos a R$ 15.

Sábado (21/10)

TIAGO IORC

Músico se apresenta em Caxias do Sul. All Need Master Hall (Rua Castelnovo, 13.351). Ingressos de R$ 60 a R$ 160 no link bit.ly/iorc_cx. Sábado, às 23h.

NANDO VIANA

O humorista apresenta o espetáculo A Vida Não Tá Nem Aí pro Teu Planejamento em Guaíba. Auditório Ulbra Guaíba (BR 116, 5.724). Ingressos na hora a R$ 30 (mediante entrega de um quilo de alimento) e a R$ 40. Sábado, às 21h.

NOITES MORROSTOCK

Show da banda Rinoceronte em Santa Maria. Rockers Soul Food (Av. Helvio Basso, 1.241). Ingressos a R$ 25 no link bit.ly/morro_sm. Sábado, às 23h.

OKTOBERFEST LA BIRRA

Cerveja artesanal, comidas, música e brincadeiras em Caxias do Sul. Em frente ao La Birra Brew Pub (Rua Dom José Baréa, 1.410). Sábado, a partir das 12h. Grátis!

ORQUESTRA DE CARAZINHO

Concerto reúne 116 músicos em Carazinho, além da soprano Marília Vargas. No repertório, Ravel, Beethoven e Handel. Igreja Nossa Senhora de Fátima (Av. Flores da Cunha, 4.825). Ingressos na hora a R$ 30. Sábado, às 20h30.

STORM FESTIVAL

Noite de metal em São Leopoldo com as bandas Symphony Draconis, Mortal Touch e Nephilim. Embaixada do Rock (Rua Presidente Roosevelt, 806). Ingressos a R$ 20. Sábado, 23h.

Domingo (22/10)

CÉSAR MENOTTI E FABIANO