Sábado e domingo (21 e 22/10)

Finais de semana na Iberê

Sábado e domingo: mostras NO DRAMA e Vivemos na Melhor Cidade da América do Sul, das 15h às 20h; Sábado: Seminário Sob o Sol dos Trópicos com Fernanda Oliveira, às 16h. Domingo: DJ Porã e Grave & Groove, às 15h; sessão comentada com Paulo César Teixeira do filme Madame Satã, de Karim Aïnouz, às 16h. Fundação Iberê Camargo (Av. Padre Cacique, 2.000).