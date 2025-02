A Sbornia Kontr’Atracka e outras opções no teatro com descontos no Clube do Assinante

50% de desconto. Nilton Santolin / Divulgação

A Sbornia Kontr’Atracka

O espetáculo tem sessões no sábado (15), às 20h, e no domingo (16), às 18h, no palco principal do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°). Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

A Comédia dos Amantes

20% de desconto. Vilmar Carvalho / Divulgação

No sábado, às 20h, e no domingo, às 19h, a peça teatral será apresentada na CHC Santa Casa (Av. Independência, 75). Ingressos em portoveraoalegre. com.br. Sócios do Clube têm 20% de desconto.

Peça com Arlete Salles e Edwin Luis

50% de desconto. Guga Melgar / Divulgação

Ninguém Dirá que É Tarde Demais tem sessão na próxima quarta-feira (19), às 21h, no Centro de Eventos da PUCRS (Av. Ipiranga, 6.681). Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Menores Atos lança Fim do Mundo

50% de desconto. Murilo Amâncio / Divulgação

O trio sobe ao palco do bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), na quinta-feira (20), às 21h, para apresentar seu novo trabalho. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

A Pequena Sereia

50% de desconto. Teatro Zé Rodrigues / Divulgação

A peça infantil será encenada neste sábado e domingo, às 16h, no Teatro Zé Rodrigues do Shopping Praia de Belas (Av. Praia de Belas, 1.181). Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Comédia TOC no Theatro São Pedro

50% de desconto. Pedro Mendes / Divulgação