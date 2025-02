Músicos gaúchos lançam Movimento Sul Universal

Baile da Tamborada, de Kako Xavier. Fernanda Tomiello / Divulgação

Vem novidade por aí. No próximo dia 22 de fevereiro, no 4º Distrito de Porto Alegre, um coletivo formado por mais de 20 artistas vai lançar o Movimento Sul Universal. É uma forma de difundir, apoiar e assinalar a rica música instrumental (mas não só ela) produzida no Rio Grande do Sul — não apenas gaúcha, mas brasileira e do mundo.

No lançamento, que terá entrada franca e show do Baile da Tamborada, de Kako Xavier e convidados, serão apresentadas as primeiras ações do grupo.

A turma planeja criar uma associação, uma escola, um podcast e o Festival Sul Universal. Na primeira edição, cuja data será divulgada em breve, o evento terá atrações em cinco cidades: Encantado, Lajeado, Osório, Pelotas e Porto Alegre

O lançamento será no espaço cultural Grezz (Rua Almirante Barroso, 328) a partir das 19h do dia 22. Só chegar.

Para saber mais, siga o perfil @suluniversal no instagram e no facebook, além da página do YouTube.

Serviço