Show com Caetano Veloso e Maria Bethânia e outras atrações com descontos do Clube do Assinante

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Caetano Veloso e Maria Bethânia. Lana Pinho / Divulgação

Caetano & Bethânia

Músicos encerram turnê neste sábado (22), às 21h, na Arena do Grêmio (Av. Padre Leopoldo Bretano, 110), em Porto Alegre. Ingressos em Ticketmaster. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Show com Maria Clara e JP

Sócios do Clube têm 50% de desconto no show de Maria Clara e JP. Helena Mello / Divulgação

Espetáculo infantil ocorre neste domingo (23), às 16h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre. Ingressos em Uhuu. Sócios do Clube têm 50% de desconto.

Peça espírita no teatro

Cem primeiros sócios do Clube têm 50% de desconto para ver a peça "Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei". Pri Gracez / Divulgação

Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei tem sessão neste domingo, às 20h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre. Ingressos em Uhuu. Os cem primeiros sócios do Clube têm 50% de desconto.

Paula Toller com a turnê "Amorosa"

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Paula Toller. Pedro Loreto / Divulgação

Cantora celebra 40 anos de carreira com show neste sábado, às 21h30min, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Superguidis no Opinião

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show da Superguidis. ZCA_@zecarlosdeandrade / Divulgação

Trio celebra 20 anos do seu disco de estreia com show neste domingo, às 21h, no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Festival "Jovens Tardes"

The Fevers será uma das atrações do "Jovens Tardes", que tem 50% de desconto para sócios do Clube e acompanhante. Juca Muller / Divulgação