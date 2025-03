Shows de Di Ferrero e Paulinho da Viola e outras atrações com descontos do Clube do Assinante

Show de Di Ferrero tem 50% de desconto para sócios e acompanhante. César Ovalle / Divulgação

Di Ferrero em Porto Alegre

Neste sábado (15), às 20h30min, o cantor apresenta show da Outra Dose Tour. Será no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Paulinho da Viola no Araújo Vianna

Show de Paulinho da Viola tem 50% de desconto para sócios e acompanhante. Leo Aversa / Assessoria Paulinho da Viola

Músico sobe ao palco do Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, neste sábado (15), às 21h, com show da turnê Quando o Samba Chama. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Show com Shana Müller

Show de Shana Müller tem 50% de desconto para sócios e acompanhante. Camila Hermes / Agencia RBS

Cantora nativista apresenta o Canto da América na quinta-feira (20), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre. Ingressos à venda em Uhuu. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Março Maldito Festival

Bewitched é uma das atrações do Março Maldito Festival, que tem 50% de desconto para sócios e acompanhante. Necros Horns / Divulgação

A primeira edição ocorre na quinta-feira (20), às 19h20min, no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre. As bandas Bewitched e Sacramentum são algumas das atrações. Ingressos à venda na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Boca Livre apresenta turnê

Primeiros cem sócios têm 50% de desconto para o show do Boca Livre. Boca Livre / Divulgação

Na próxima sexta-feira (21), às 21h, o grupo leva o show Rasgamundo ao Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80). Ingressos em Uhuu. Os primeiros cem sócios do Clube têm 50% de desconto.

Francisco, El Hombre

Sócios e acompanhante têm 50% de desconto para show da Franciso, El Hombre Julia Mataruna / Divulgação

Show de despedida da banda Franciso, El Hombre ocorre na próxima sexta-feira (21), às 22h, no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.