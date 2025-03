Porto Alegre celebra os 80 anos de Elis Regina com filmes, saraus e shows; confira a programação

Gaúcha receberá diversas homenagens ao longo do mês na Capital. Armênio Abascal Meireles / Agencia RBS

Porto Alegre vai celebrar os 80 anos do nascimento de Elis Regina com diferentes homenagens nos próximos dias. Nascida em 17 de março, a pisciana marcará diferentes eventos que acontecem a partir deste final de semana na Capital.

Nas telonas

A Cinemateca Paulo Amorim (R. dos Andradas, 736) exibirá filmes relacionados à trajetória da gaúcha, tendo como principal título o documentário Elis & Tom - Só Tinha de Ser com Você (2023), um grande sucesso de público. O longa de Roberto de Oliveira e Jom Tom Azulay será exibido nos sábados (15 e 22), às 15h, na Sala Eduardo Hirtz.

Além desse, os fãs poderão assistir novamente Belchior - Apenas um Coração Selvagem, nos dias 14 e 18, e Nada Será Como Antes, com os músicos do Clube da Esquina, nos dias 15 e 19 – todos artistas consagrados pelas interpretações de Elis.

Também haverá a estreia de Milton Bituca Nascimento, a partir do dia 20, outro compositor fundamental na história da eterna Pimentinha. Todos serão exibidos às 19h15min na Sala Norberto Lubisco.

— Os filmes trazem personagens que fizeram parte da trajetória de Elis ou que, de alguma forma, lhe trouxeram canções importantes para sua carreira e vice-versa. Fazer esse cruzamento de conversas sobre essa mulher que foi uma grande intérprete, uma pesquisadora musical incansável, descobridora de talentos e uma amiga generosa é muito significativo. A gente deve muito a eles, mais do que apenas à obra que ela nos deixou — afirma Bruna Paulin, curadora do projeto Elis 80, que está sendo realizado na Casa de Cultura Mario Quintana até 25 de março.

Além do ciclo de filmes, a programação conta com espetáculos musicais, entrevistas, audições de álbuns e visitas guiadas ao espaço dedicado à artista no local.

Segundo Bruna, Elis 80 é fruto de um trabalho coletivo com parcerias externas, além de uma revisita ao próprio acervo da Casa de Cultura, que permitiu a descoberta de outras pérolas escondidas, como ingressos de shows, camisetas e outros materiais expostos:

— O primeiro disco de Elis, Viva Brotolândia, uma raridade em vinil com poucas cópias produzidas, também está exposto. Ele foi pensado para competir com Celly Campello. Há ainda uma vitrine especial sobre Elis e Tom Jobim, além de imagens de Elis com Caio Fernando Abreu. Também temos a última carta que ela escreveu para Juarez Fonseca, jornalista da Zero Hora na época e amigo próximo, que a entrevistou diversas vezes.

Saraus

Participando de uma série de palestras em Porto Alegre desde a última terça-feira (13), o jornalista e músico Arthur de Faria, autor de Elis: Uma Biografia Musical, ainda participa de duas celebrações na próxima semana.

O primeiro é o Sarau Elétrico Especial Elis Regina, que ocorre na terça-feira (18), às 20h, no Bar Ocidente (Avenida Osvaldo Aranha, 96), onde estará ao lado de Rosana Marques, responsável pela canja musical, além de Luís Augusto Fischer e Diego Grando para as leituras e conversas.

O encontro será inspirado na biografia de Elis, conforme explica Katia Suman, organizadora do Sarau:

— Escolhemos destacar uma das facetas da Elis, a sua atitude corajosa e direta de enfrentar as situações. Lembraremos a célebre entrevista ao Jornal do Almoço em 1981, em que ela fala, entre outros assuntos, da legalização do aborto, de forma aberta e direta. Também será lembrado o episódio em que, em plena ditadura militar, ela foi a única artista a visitar e dar visibilidade à prisão de Rita Lee.

Para Katia, a noite será uma celebração da grandiosidade de Elis, a quem considera a maior cantora brasileira de todas:

— Além do pleno domínio técnico, Elis tinha faro especial para descobrir novos compositores. E um jeito muito livre e corajoso de se portar publicamente, defendendo pautas polêmicas.

Os ingressos para o Sarau Elétrico estão à venda por R$ 40, podendo ser adquiridos antecipadamente via Pix katia@radioeletrica.com ou no local, se ainda houver disponibilidade na hora. O evento também será transmitido ao vivo pelo canal do Sarau Elétrico no YouTube.

Já na quarta-feira (19), Arthur Faria estará, a partir das 20h, no Sarau Meus Discos e Nada Mais no Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373), ao lado do multiartista Diego Mac e da jornalista Marta Schmitt, autora do livro Clube do Guri: a história de um dos maiores sucessos do rádio gaúcho das décadas de 50 e 60, programa onde Elis Regina iniciou sua trajetória musical. Os ingressos estão disponíveis em gzh.digital/SarauMeusDiscos, com valores a partir de R$ 25.

Shows

E como não ter um show para relembrar os principais sucessos de Elis Regina? O Tributo à Elis com Rê Adegas, no Grezz Poa (R. Alm. Barroso, 328), será o ponto de encontro para quem quiser soltar a voz na Capital.

A primeira data (19) do show já está com os ingressos esgotados, mas haverá sessão extra na quinta-feira, dia 27 de março. As entradas antecipadas estão disponíveis em gzh.digital/TributoElis, com valores a partir de R$ 40, ou no local, na hora, sujeito à disponibilidade.

O Theatro São Pedro também será palco de homenagens à cantora gaúcha com o show Elis 80, dos músicos Rosana Marques e Alexandre Alles. Parte do projeto Memória Elis Regina, o espetáculo traz a dupla interpretando clássicos que cativaram gerações de álbuns como Dois Na Bossa, Falso Brilhante e Trem Azul.

Eles se apresentam no domingo (23) no Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça Mal. Deodoro, s/n), às 19h. Os bilhetes estão à venda em gzh.digital/Elis80, com valores de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada).