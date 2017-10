Estrelas gospel comandam o domingo

Eli Soares Jackson Ciceri / Festa Nacional da Música

Evento que promete mobilizar milhares de pessoas, o Festival Promessas, que integra o calendário da Festa Nacional da Música, traz grandes nomes da música gospel ao Estado. Na apresentação, estarão nomes como Eli Soares, Bruna Karla, Regis Danese, Camila Campos, Maurício Paes, Paulo Figueiró, Fabinho Vargas e Tanlan. A entrada é franca, mas a produção sugere a doação de um quilo de alimento não perecível.

— Onde: Anfiteatro Pôr do Sol, Edvaldo Pereira Paiva, s/nº.

— Quando: Domingo, das 14h às 18h.

Tambo do Bando celebra 30 anos de carreira

Tambo do Bando cláudio etges / Divulgação

Para comemorar 30 anos de estrada, o tradicional Tambo do Bando faz um show especial, em Dois Irmãos. No espetáculo, o grupo regionalista relembra sucessos de discos como Ingênuos Malditos (1990) e Tambo do Bando (1992), que têm influência de nomes como Mercedes Sosa.

—Onde: Espaço Cultural Antiga Igreja Matriz de São Miguel, São Miguel, 473, em Dois Irmãos.

— Quando: Domingo, às 19h.

Medianeira recebe teatro infantil

Ainda dentro da programação do Inclusão em Cena, o público pode conferir a peça Flor da Vida. Prevista para ser apresentada no domingo passado e transferida para este por causa da chuva, a peça, do Teatro Mototóti, conta a história de dois palhaços, que se encontram e buscam realizar seu grande sonho: fazer teatro.

— Onde: Praça localizada na esquina entre as ruas Coronel Neves e Niterói, no Bairro Medianeira.

—Quando: Domingo, às 17h.

Pianista faz recital gratuito

Angelin Loro Mauro Vieira / Agencia RBS

Para fechar o domingão bem, nada melhor que um belo concerto. No Centro, a pedida é a apresentação do professor e pianista Angelin Loro, que traz obras de Mozart e Bach.

— Onde: Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado, Riachuelo, 1.090.

— Quando: Domingo, às 18h.

Autora-prodígio lança novo livro

No sábado, a jovem escritora Ana Beatriz Brandão, 18 anos, lança seu novo livro A Garota das Sapatilhas Brancas (R$ 30). A autora, que escreveu uma obra que virou sucesso entre os adolescentes, O Garoto do Cachecol Vermelho, conta a história de Daniel Lobos, que divide seu tempo entre duas paixões: a música e as causas sociais. Até que seu caminho cruza o de Melissa, uma bailarina preconceituosa e mesquinha, que põe à prova aquilo em que ele mais acredita: que todo mundo merece uma segunda chance.

—Onde: Livraria Saraiva, Shopping Iguatemi, João Wallig, 1.800.

— Quando: Sábado, a partir das 16h.

Última chance para curtir Domingo em Família em 2017

A última edição do ano do Domingo em Família, iniciativa do Santander Cultural, traz cinema, teatro e artes visuais para todas as idades. Entre os destaques, a peça A Banda do Serafim e a exibição do filme Os Caça-Fantasmas (1984).

— Onde: Santander Cultural, Sete de Setembro, 1.028,

— Quando: Domingo, das 13h às 19h (para conferir horários de todas as atrações, acesse

Música de Thiago Colombo vira cerveja artesanal no Projeto Desconcerto

Thiago Colombo Sofia Cortese / Divulgação

Em sua 23ª edição, o projeto Desconcerto recebe o violonista Thiago Colombo, no sábado. Um dos mais respeitados violonistas do Brasil, Colombo apresenta obras registradas em seu mais recente CD, Latin Guitar Connections, que tem como referências gêneros musicais típicos da América Latina.

— Onde: Bar Parangolé, Lima e Silva, 240.

— Quando: Sábado, às 18h.