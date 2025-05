Tributo ao Queen, banda da Amy Winehouse e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no "Queen Celebration in Concert". Nay Klym / Divulgação

O Queen Celebration in Concert retorna a Porto Alegre neste sábado (10), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube do Assinante e acompanhante têm 50% de desconto.

Paulinho Moska em Porto Alegre

Os cem primeiros sócios do Clube têm 50% de desconto no show de Paulinho Moska. Jorge Bispo / Divulgação

Neste sábado, às 21h, músico apresenta o show Os Violões Fênix do Museu Nacional no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre. Ingressos em Uhuu. Os cem primeiros sócios do Clube têm 50% de desconto.

O Lorde Music Festival

Di Ferrero será uma das atrações do O Lorde Music Festival. César Ovalle / Divulgação

Di Ferrero, Detonautas, Vera Loca e mais atrações sobem ao palco da Fenac (Av. Nações Unidas, 3.825), em Novo Hamburgo, neste sábado, às 15h. Ingressos em PagTickets. Sócios do Clube têm 50% de desconto.

5 a Seco no bar Opinião

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show do 5 a Seco. Lorena Dini / Divulgação

Grupo apresenta show da turnê Sentido na quinta-feira (15), às 21h, no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

The Amy Winehouse Band

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show da Amy Winehouse Band. Bang Showbiz / Divulgação

Banda original da cantora inglesa toca em Porto Alegre na quinta-feira (15), às 21h, no Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

3030 apresenta "Voz e Violão"

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show do 3030. Thiago Maurilio / Divulgação