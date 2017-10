Orquestra Sinfônica de Porto Alegre será regida por Evandro Matté Omar Freitas / Agencia RBS

Esqueça aquela imagem da orquestra tradicional tocando joias da música clássica para um público bem-comportado. Em duas oportunidades, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) vai apresentar algumas das trilhas mais conhecidas do cinema em um grande espetáculo com dança e participações de cantores pra lá de especiais, como Anaadi (Ana Lonardi), Panta e Gabrielle Fleck, além da sapateadora Gabriella Castro. Com sessões neste sábado (21/10), às 20h, e no domingo (22/10), às 18h, no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, a atração será o destaque da temporada 2017 da Ospa.

Tendo a atriz Fernanda Carvalho Leite como mestre de cerimônia, o concerto Música de Cinema apresentará melodias marcantes que embalaram blockbusters americanos e filmes históricos brasileiros e gaúchos (veja a lista completa de músicas abaixo). Repetindo uma parceria com a Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre realizada no ano passado, a Ospa contará com o grupo em quatro números. As coreografias assinadas por Raul Voges apresentarão também a Cia. Jovem de Dança, projeto de formação de bailarinos vinculado à companhia profissional.

O diretor artístico da orquestra, Evandro Matté, que empunhará a batuta nos concertos, explica que as músicas foram escolhidas com base em diferentes critérios:

– Quisemos estruturar um espetáculo não só musical, mas com outros elementos também: dança, cena, vídeo.

Outra parceria que a Ospa retoma é com os irmãos Thomas e Eduardo Machado. Thomas cativou os telespectadores ao vencer, em abril, o The Voice Brasil Kids. Eles interpretarão dois temas que homenageiam os filmes de Teixeirinha, clássicos do cinema gaúcho: Tropeiro Velho e Querência Amada. O maestro elogia:

– Thomas é um talento nato com grande potencial de difusão da música tradicional gaúcha, assim como foi Teixeirinha. A parceria com ele e com seu irmão no primeiro concerto da Série Araújo Vianna 2017 foi um sucesso, e estamos felizes por poder repeti-la.

Programa do concerto:

Temas de 007 (Monty Normann/Bill Conti/Paul e Linda McCartney/John Barry)

All that Jazz, de Chicago (John Kander e Fred Ebb). Com a cantora Anaadi (Ana Lonardi), Cia. Municipal de Dança e Cia. Jovem

Suíte Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (John Williams)

Suíte Star Wars (John Williams)

Superman (John Williams)

Smile (Charlie Chaplin)

Let It Go, de Frozen (Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez). Com Anaadi (Ana Lonardi)

Tema de A Lista de Schindler (John Williams). Com a Cia. Municipal de Dança e a Cia. Jovem

Tema de O Poderoso Chefão (Nino Rota)

Tropeiro Velho e Querência Amada (Teixeirinha). Com os músicos Thomas e Eduardo Machado

Filmes do Brasil: Gabriela; A Taça do Mundo É Nossa; Bete Balanço e Vai Trabalhar, Vagabundo

Cinema Paradiso (Enio Morricone)

The Power of Love, de De Volta para o Futuro (Huey Lewis). Com Panta, Cia. Municipal de Dança e Cia. Jovem

The Sound of Music/Grease Medley. Com a cantora Gabrielle Fleck

Singing in The Rain (Nacio Herb Brown e Arthur Freed). Com a sapateadora Gabriella Castro

Footloose (Kenny Loggins). Com Panta, Cia. Municipal de Dança e Cia. Jovem

Piratas do Caribe (Klaus Badelt)

Ospa apresenta Música de Cinema



Neste sábado (21/10), às 20h, e no domingo (22/10), às 18h.

Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre.

Ingressos: R$ 40. Desconto de 50% para sócios do Clube do Assinante.

À venda no local, nos dias do evento, a partir das 10h.