Um dos Estados mais procurados pelos gaúchos no verão, Santa Catarina tem 65,8% do seu litoral com água própria para banho, de acordo com o relatório de balneabilidade divulgado na última sexta-feira (8), pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA). Foram analisadas amostras de 237 locais espalhados pela costa catarinense. Ao todo, 156 pontos foram liberados aos banhistas e 81 não recomendados para o banho de mar (veja a situação de cada ponto no fim da reportagem).