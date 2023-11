A 44 dias do verão, Santa Catarina tem 182 pontos próprios para banho (76,7% do total), segundo o mais recente levantamento de balneabilidade, divulgado no dia 27 de outubro pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA). Além disso, 55 locais analisados no estudo receberam avaliação imprópria para lazer. As amostras foram coletadas em 237 localidades de 28 municípios do litoral catarinense (veja detalhes no fim da reportagem).