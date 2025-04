Procissão de nove quilômetros até o Cristo Protetor reúne 3 mil fiéis em Encantado

Uma procissão até o Cristo Protetor de Encantado , no Vale do Taquari , reuniu cerca de 3 mil fiéis na manhã desta Sexta-Feira Santa (18). A caminhada começou por volta das 5h, na Igreja Matriz da cidade, e percorreu nove quilômetros até o complexo onde está instalado o monumento.

Cristo Protetor

A estátua foi finalizada em abril de 2022 e o complexo, inaugurado neste mês. Seus 37,5 metros de altura — chegando a 43,5 metros com o pedestal que a sustenta, o equivalente a um prédio de 14 andares —, fazem a estrutura ser mais alta do que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro (com 38 metros no total). A obra, custeada com recursos de empresários da região, foi iniciada em 2019.