Recém-inaugurado, Cristo Protetor de Encantado simboliza um novo tempo para o Vale do Taquari

Impossível descrever o brilho nos olhos de quem chega ao complexo do Cristo Protetor de Encantado, no município de 110 anos de existência, situado no Vale do Taquari. Neste domingo (6), o monumento de 43,5 metros de altura total — contando o pedestal onde a estátua exibe os pés descalços — foi inaugurado no topo do Morro das Antenas.

Às 13h08min, o corte da fita inaugural marcou um momento histórico para a cidade de cerca de 22,9 mil habitantes e para os demais vizinhos da região. Afinal, o complexo foi edificado em paralelo à pandemia da Covid e a três grandes enchentes, o que significou perdas de vidas e de esperança.

O governador Eduardo Leite, que chegou às 10h05min ao complexo, acompanhado pelo prefeito de Encantado, Jonas Calvi, assistiu à missa e depois discursou para os presentes:

— Quero dizer a vocês que eu vi a força divina nas enchentes do ano passado. Eu não vi na enchente, vi nas pessoas.

Menções sobre as mudanças climáticas

Construído em aço e concreto armado, o Cristo Protetor não mantém apenas os braços abertos como um sinal de bênção para quem vive nos verdes vales da região. O gigante mira o olhar fixo no horizonte, onde é possível ver o Rio Taquari. Foi do leito desse robusto manancial que as águas transbordaram e deixaram uma trilha de destruição, mortes e desesperança.

Durante a missa, celebrada sob um sol intenso e uma temperatura de 23 graus, o cardeal Dom Jaime Spengler mencionou as mudanças climáticas e alertou sobre a necessidade de proteção ao meio ambiente.

— A tragédia climática que se abateu em nossa região fez vir do coração de nossa gente o melhor. Mas também o pior: desvios, roubos e saques. Testemunhamos a dureza de alguns corações — disse o arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Porto Alegre.

O cardeal italiano Dom Silvano Maria Tomasi representou o Papa Francisco na cerimônia de inauguração. A missa foi celebrada ao ar livre, em frente ao monumento, e sombrinhas brancas e azuis precisaram ser abertas para proteger os religiosos dos raios solares.

Emoção dos devotos

Após as enchentes e os tempos de dificuldades, é como se uma nova etapa começasse. E a emoção nos olhos de cada pessoa que sobe os 436 metros acima do nível do mar para conhecer o monumento e apreciar uma exuberante vista verdejante não pode ser traduzida em palavras.

O casal formado pelo motorista Estevan Lucca, 24 anos, e pela dona de casa Stefany Dutra, 23, veio de Vespasiano Corrêa, município localizado no próprio Vale do Taquari. Os dois trouxeram a filha Amelie, de pouco mais de um mês para conhecer o Cristo.

— É por religiosidade, porque somos católicos apostólicos romanos. E também para pegar a bênção para nossa filha — conta o marido.

— A gente rezou muito para ter ela — acrescenta a mãe.

O domingo no complexo contou com celebrações religiosas e apresentações do coral Santo Antônio, de Bento Gonçalves, da Ópera Gaúcha do Cristo Protetor e da Orquestra Sinfônica de Gramado e artistas gaúchos. Houve ainda o acendimento da Chama Crioula.

O casal Neudir Luzzi, 71, e Lourdes Luzzi, 69, vive em Encantado e estava acompanhando a inauguração.

— Desde o começo da construção até agora, quase dobraram as empresas de alimentação em Encantado. As pessoas estão vindo de longe para morar aqui, porque o município é muito acolhedor — observa Neudir.

— No início, não imaginava que seria esse movimento todo. É bom para o comércio e para tudo — atesta Lourdes.

Nas primeiras horas da manhã, nuvens cobriam toda a imensidão do vale e formavam uma bela paisagem. Desde cedo, o cãozinho Caramelo, mascote do complexo, podia ser visto circulando perto das roletas de entrada. O cachorro vestia um uniforme azul e recebia os visitantes.

Peru vem de Erechim para inauguração

E até um peru chamado Uru deu o ar da graça. Vindo de Erechim, na Região Norte, o animal, de dois anos, foi levado até o local pelo tutor Alceno Bareta, 57. Os presentes se surpreenderam com a presença da ave e tiravam fotos.

— A gente veio para a bênção de Cristo — disse Bareta, citando que o peru costuma ser levado aos jogos do Ypiranga de Erechim.

No sábado (5), uma série de atividades, como o descerramento da placa em homenagem aos doadores e a chegada da Chama Crioula, que saiu no dia primeiro de abril do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Marciano Brum, em Soledade, já havia movimentado o complexo.

Momento histórico e menções à resiliência

O prefeito de Encantado, Jonas Calvi, acredita que o município passa a ser um destino turístico com a inauguração do complexo do Cristo Protetor.

— É um momento histórico e emocionante poder estar aqui. Tem o tempo de preparar o solo, mas também o de colher. E nós estamos assim. Mesmo sabendo que nós temos muitos desafios pela frente — avalia o chefe do Executivo da cidade.

— Encantado não era uma cidade turística. Nos tornamos uma cidade com um potencial turístico cada vez maior. Estamos aqui para que possamos fazer as pessoas perceberem isso e se sintam pertencentes a este grande momento.

Por sua vez, o presidente da Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE), Robison Gonzatti, demonstra emoção ao explanar o significado da inauguração do espaço de devoção e também de destino turístico.

— É uma ressignificação de tudo o que nós passamos: de resiliência, de catástrofes e de mostrar a união do povo gaúcho. E de todos que vieram até aqui e contribuíram. Essa inauguração do nosso Cristo Protetor, mais do que nunca, vem estampar de novo a autoestima das pessoas. A alegria de cada um que veio aqui e celebrou essa inauguração. Isso recupera não só a autoestima da região, mas a de todo o povo gaúcho guerreiro e batalhador. O sentimento de pertencimento vem junto com o Cristo Protetor.