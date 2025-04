Tainha assada na taquara a R$ 40: Feira do Peixe tem grande movimento na Sexta-Feira Santa

A 245ª edição da Feira do Peixe se encerra às 13h desta sexta-feira (18), no Largo Glênio Peres, junto ao Mercado Público. A movimentação de público foi intensa durante a parte da manhã e perto do horário de fechamento do evento. Filas podiam ser vistas para a compra da tradicional tainha assada na taquara, comercializada a R$ 40.