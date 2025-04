Sexta-feira Santa é feriado ou ponto facultativo? Entenda 

Mais uma Páscoa está chegando e a Sexta-feira Santa garantirá um feriadão para muitos trabalhadores. No calendário deste ano , o descanso começa na sexta, 18 de abril , e se encerra na segunda-feira, no feriado de Tiradentes , dia 21.

Apesar de ser feriado em todo país , alguns setores seguem trabalhando normalmente. O artigo 70 da CLT não permite o trabalho aos domingos e feriados. No entanto, há uma exceção para esta regra, permitindo a atividade, mas remunerando o dia em dobro ou compensando o trabalhador com uma folga em outro momento.

O domingo de Páscoa, no dia 20, não é considerado feriado nacional. Assim, a decisão de considerar a data feriado ou estabelecer ponto facultativo cabe aos Estados e municípios. Caso não considerem o dia, as regras aplicadas serão conforme o previsto para trabalho aos domingos.

O que é a Sexta-feira Santa?

E a Páscoa?

Já no judaísmo, a Páscoa (ou Pessach) tem um significado diferente: marca a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, conforme narrado no Antigo Testamento.