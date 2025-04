Emoção marca véspera da inauguração do complexo do Cristo Protetor de Encantado

A véspera da inauguração oficial do complexo do Cristo Protetor de Encantado, no município do Vale do Taquari, foi marcada pela emoção. Neste sábado (5), uma série de atividades movimentaram o Morro das Antenas, onde o novo ponto turístico e de devoção religiosa está situado. A abertura do espaço está marcada para as 10h deste domingo (6).

Foi uma manhã de sol intenso e a temperatura chegou aos 22°C em torno do meio-dia. Integrante da Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE), Rogério Conzatti menciona o duro caminho até o monumento virar uma realidade.

— O sonho representou a esperança naquele momento de covid, quando as pessoas não podiam sair de casa e tinham incerteza em relação ao futuro — afirmou, acrescentando:

— Hoje, o Cristo Protetor está em Encantado, mas não é de Encantado. Ele é um presente para o Rio Grande do Sul.

Durante a manhã, houve missa em espaço localizado atrás da imagem de Cristo, apresentação do coral de Encantado "Vida e Canto"; cerimônia e descerramento de placa em homenagem aos doadores que transformaram o sonho em realidade; participação do artista Alexandre Bunetto, autor da música Cristo Protetor; além da chegada da Chama Crioula, vinda de Soledade.

Na sequência, o Coral Municipal e a Orquestra do município entretiveram os visitantes. O Jornal do Almoço foi apresentado ao lado do monumento.

Adriano Balbinot percorreu 90 quilômetros de bicicleta de Farroupilha, na Serra, até Encantado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O ciclista Adriano Balbinot, 46 anos, saiu de Farroupilha, na Serra, às 7h deste sábado. Devoto de Nossa Senhora de Caravaggio, veio pedalando até o Cristo Protetor e passou por cidades como Colinas, Roca Sales e Imigrante.

— A ideia foi vir conhecer o espaço. Tem a parte espiritual e a da aventura — comenta o visitante, que chegou às 11h50min, após percorrer 90,8 quilômetros de bicicleta.

O monumento do Cristo conta com 43,5 metros de altura total (contando o pedestal) e pesa 1.712 toneladas. Um mirante em formato de coração foi feito no peito da imagem. Neste momento, o acesso a este espaço ainda não está liberado para os visitantes.

A arquiteta e cadeirante Danielle Pereira de Lima, 25, participou do projeto de desenvolvimento da acessibilidade no complexo.

— Projetei o piso podotátil. E tem as rampas projetadas pela Daniela de Conto. Em outros locais, como o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, isso é bem complicado — diz Danielle, que vive desde o nascimento com a atrofia muscular espinhal (AME) tipo 2.

O complexo de 14,3 mil metros quadrados possui área de alimentação, sanitários, estacionamento, capela, velário, loja de lembranças, fontes e outros ambientes religiosos. Uma pequena imagem do Cristo em plástico custa R$ 20. A representação dele em um azulejo sai por R$ 40.

O empresário Leonardo Tramontini, de Encantado, foi um dos tantos doadores que ajudaram na construção do Cristo. Ele conta que já esteve diversas vezes no complexo.

— É um momento especial para o povo de Encantado e da região, porque são do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. É uma obra divina de um grau de dificuldade muito grande. Mas prova que com união e esforço coletivo é possível grandes conquistas — compartilha.

Neste sábado, a visitação está aberta das 13h às 17h. O Cristo Protetor fica localizado em cima do Morro das Antenas, na Linha Garibaldi. O acesso possui sinalização e o trajeto até lá em cima conta com asfalto.