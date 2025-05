Zubeldía poupa Lucas no sintético e não garante volta na quarta: 'Não sei se vai ser titular'

O São Paulo jogou desfalcado de Lucas Moura, recuperado de um trauma no joelho, na derrota para o Palmeiras na Arena Barueri neste domingo e seu retorno na quarta-feira contra o Libertad pela Libertadores no MorumBis ainda não está garantido, segundo o técnico Luis Zubeldía.

"Não sei se vai ser titular, temos de estudar o jogo", afirmou o técnico ao ser questionado se a ausência do jogador havia sido pelo fato de o clássico ter sido disputado em gramado sintético e se ele voltaria no meio de semana. "Ele está num processo de recuperação do joelho e essa lesão foi num gramado sintético, então ele não teve boa experiência no gramado."

De acordo com o técnico, Lucas conversou com ele sobre a possibilidade de jogar alguns minutos, mas era arriscado. "Consultamos o departamento médico, e a última coisa que queríamos era uma nova lesão no sintético. É algo a controlar nessa parte. Se vai jogar contra Libertad, vamos analisar a equipe."

Com um empate contra os paraguaios, o São Paulo garante passagem para a fase de mata-mata a Libertadores, no qual o time ainda não foi derrotado.

Zubeldía também citou o gramado sintético de Barueri como favorável ao Palmeiras e a lamentou as oportunidades não aproveitadas pelo São Paulo. "O gramado na primeira parte fez seu trabalho, há um time acostumado e outro não. Quem sabe os enfrentamos na Copa Libertadores e Copa do Brasil no MorumBis", afirmou ele. "Tínhamos de ter convertido as chances que tivemos."