Sexta-feira 13 é dia de azar? Conheça a origem da data

Diversos mitos e superstições cercam o número 13. Há quem considere o número um bom sinal. Por outro lado, é comum que os algarismos sejam vistos como símbolo de má sorte. Para aqueles que acreditam no significado negativo, o azar é ainda maior quando o número vira uma data: a sexta-feira 13.

Não há um consenso sobre a origem, que já rendeu até uma sequência de filmes de terror. O professor e doutor em história Odir Fontoura explica que os primeiros registros da sexta-feira 13 são encontrados em folhetins e em jornais datados do final de 1800.

— A cultura popular da data passa desde a religião até os mitos e a literatura. Eu diria que é impossível que a gente encontre um momento fundador, mas várias influências contribuíram para que a gente fale sobre ela — explica.

A sexta-feira 13 dá azar?

A sexta-feira 13 é uma construção ocidental e milenar. Conforme Fontoura, só se fala nessa data no ocidente, já que o mundo oriental não teve muito contato com a cultura cristã e nórdica. Para o professor, não há indícios de que a data seja realmente de má sorte.

— Nós poderíamos investigar qualquer data e procurar na história motivos que fariam com que aquele dia fosse de azar, porque muitas coisas acontecem o tempo todo e ficam registradas na história — defende.

Para Moara Steinke, astróloga e colunista de Donna, a sexta-feira 13 vai além dos mitos e superstições. Ela acredita que a data pode ter uma energia positiva e transformadora:

— Eu acho que é um dia de poder, porque ele traz uma oportunidade de renovação, de olhar para as coisas com outro ponto de vista.

E neste ano a superstição veio em dobro: foram duas sextas-feiras 13 em 2024, em setembro e em dezembro. No próximo ano será apenas uma, em junho.

Quais as superstições sobre a sexta-feira 13?

Para algumas pessoas, a data marca o momento em que a separação entre o mundo dos vivos e dos mortos é menor. Por esse motivo, há quem acredite que o dia é propenso a aparições de entidades sobrenaturais como bruxas, fantasmas e assombrações.

Durante o período, superstições como pisar no chão com pé direito, não passar embaixo de escadas e bater três vezes na madeira também são amplificadas. Além disso, algumas crenças pregam que não se deve cortar as unhas e o cabelo nesses dias.

Outras crendices, como não cruzar com um gato preto, no entanto, impactam em riscos aos felinos, especialmente neste dia.

Nos Estados Unidos, onde o receio relacionado à data é ainda maior, há quem evite viajar ou fechar negócios nesses dias.

O país possui forte superstição em relação ao número 13 de maneira geral. Lá, existem prédios que não possuem formalmente o 13º andar: o botão 12 do elevador é imediatamente seguido pelo 14º.

Já em locais como Espanha e parte da América Latina, a terça-feira 13 é mais temida que a sexta-feira. Nessas regiões, existe um ditado que afirma que: “Na terça-feira, não se case e nem viaje“.

Em alguns casos, o medo do que pode acontecer nesses dias é tão intenso que ganha um nome Trezidavomartiofobia.

A história do número 13

Conforme o professor, na mitologia nórdica, a maldição do número 13 aparece porque o deus Odin teria realizado um jantar para 12 deuses. Loki, deus da discórdia e do fogo, não teria sido convidado e armou uma confusão, que terminou na morte de um dos convidados.

Outra versão — uma das mais conhecidas — surge a partir do cristianismo, quando Jesus realiza a última ceia. No momento, Jesus se reuniu com seus 12 discípulos, totalizando 13 pessoas, sendo que uma delas era Judas, o traidor.

Muitas teorias usam fatos históricos para justificar a má sorte do número 13. E quando vira uma data e cai em uma sexta-feira, as teorias de azar se multiplicam.

— A sexta-feira historicamente tem essa bagagem negativa. É na sexta-feira que Cristo morre. Existe uma narrativa da Idade Média que diz que era nas sextas-feiras que as bruxas se reuniam à noite — conta o professor Fontoura.

Simbolismos do número 13

Em geral, o 12 é um número que está em muitas associações: são 12 signos do Zodíaco, 12 apóstolos de Jesus, 12 deuses de Olimpo. Na numerologia, ele é um número muito marcado.

Conforme Moara Steinke, o 13 representa o momento em que o ciclo completo de 12 se rompe e causa uma transformação.

— Muitas vezes, as pessoas têm uma relação difícil com o desapego, com a finalização de ciclos, o início de uma nova etapa. Então, o 13 pode ser um aspecto desafiador nesse ponto — conta a astróloga.

Para aproveitar o "dia sagrado do terror"

