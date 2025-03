"Elvis tem um carisma. É um vovozinho": gato ganha festa de aniversário de 20 anos com viés solidário

O aniversário de Elvis deve reunir dezenas de pessoas em um salão de festas, no bairro São João, zona norte de Porto Alegre, no final da tarde deste sábado (29). Não, não é o rei do rock: trata-se de um gato frajolinha, que completou 20 anos no dia 23 de março.

A festa é uma ação da Gatoteca POA, iniciativa voluntária de acolhimento de gatos em situação de rua. Além de celebrar as duas décadas do bichano, o evento ajudará a manter o projeto e a chamar atenção para a adoção.

Em atividade desde 2021, a Gatoteca POA não tem uma sede física. É uma ideia virtual que congrega lares temporários de voluntários, que abrem espaço para receber os hóspedes. Para a adoção, o candidato a tutor precisa obedecer a uma série de requisitos.

O projeto estima ter mobilizado mais de 400 adoções até hoje. Elvis é um dos 45 gatos que são hóspedes do projeto. Ele foi resgatado junto de três fêmeas — Madonna, Whitney e Tina Turner —, em abril do ano passado, de uma tutora que, segundo a Gatoteca, não tinha mais condições de cuidar dos bichanos.

Os gatos foram separados entre os lares da Gatoteca, pois ninguém tinha condições de receber os quatro juntos. Sendo o mais velho deles, Elvis dividiu um lar temporário com a irmã Tina, que morreu por problemas renais.

Quem acolheu Elvis temporariamente foi a psicanalista Dóris Laux Wiederkehr, 59 anos, moradora do bairro São João — vizinha do local da festa. Ela conta que o gato é VIP em sua casa, mas precisa dividir atenção com outros sete animais. Precisaria de um outro lar para ter mais exclusividade.

Considerado idoso se levado em conta o tempo de vida de um gato, Elvis é descrito como “ativo” por Dóris:

— É um gatinho que já tem alguns sinais de demência, mas que come bem sua ração especial, já que tem comprometimento renal. Apesar dos problemas nas articulações, é um gato super hábil. Ele sobe no sofá, na mesa, por tudo que ele quer, mas tudo ele faz com um pouco mais de dificuldade.

A voluntária da Gatoteca acrescenta que Elvis tem uma relação muito boa com outros gatos e humanos. É descrito como carinhoso, embora não seja de colo, mas gosta de estar no mesmo ambiente que os outros.

Leia Mais Animais feridos ao tocar na rede elétrica na Região Metropolitana são acolhidos pelo Zoo de Canoas; veja vídeo

Festinha e final feliz

Com quase quatro anos de existência, a Gatoteca costuma realizar eventos sazonais para arrecadar fundos para auxiliar a hospedagem temporária dos gatos. Por exemplo, já houve desde cartinhas de Natal para os animais sem lar a rifas (“jogo do bichano”). A festa também tem essa finalidade:

— Elvis tem um carisma. Todo mundo ama ele, é muito fofo. É um vovozinho. É uma boa vitrine. Temos que chamar atenção de alguma forma. São 45 hóspedes sob nossa tutela e precisamos sustentá-los — explica a bióloga Márcia Pinheiro, 39 anos, fundadora e voluntária da Gatoteca POA.

A comemoração terá decoração, bolo e velas para Elvis, que não serão sopradas pelo vovozinho. Espera-se 30 pessoas, entre apoiadores ativos da Gatoteca. Os convidados poderão tirar fotos com Elvis, que foi liberado para o evento por uma veterinária. A organização pede 15 sachês de reação como presente, que serão divididos com outros hóspedes do projeto.

Márcia aponta que, nos últimos 6 meses, foram gastos R$ 12 mil com internação. Isso sem colocar gastos básicos de manutenção, como rações, areia, antipulga, entre outros.

Com a enchente, que veio um mês depois de Elvis ser resgatado, houve um superávit de gatos.

— É difícil de administrar e difícil de doar. A gente foi priorizando doar os mais jovens, que têm mais saída. A gente anuncia todos, mas não adianta, é uma questão de oferta e procura, as pessoas querem filhotes. É a triste realidade — lamenta Márcia.

A voluntária acrescenta que é raro as pessoas adotarem um gato idoso, mas há quem se sensibilize. Depois de quase um ano em um lar temporário, Elvis será adotado. Ele deve ir para o novo lar depois da festinha.

— Estamos muito contentes, pois é uma pessoa muito legal, que tem essa disponibilidade afetiva. Ela sabe que esse gato vai ter suas “coisinhas” e necessita cuidados especiais. Elvis terá sua exclusividade — relata Dóris.

Mais informações sobre como ajudar ou adotar os gatos hospedados pela Gatoteca POA podem ser conferidas no Instagram do projeto.