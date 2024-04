É comum que os tutores, ou donos de bichinhos de estimação, fiquem na dúvida sobre quais frutas podem ser divididas com os pets. A verdade é que os animais podem comer vários alimentos que fazem parte da rotina dos humanos, mas é importante ter cuidado com as sementes, calorias e algumas frutas específicas, como o açaí e carambola, por exemplo.