Na manhã deste domingo (17), o Parque Germânia recebe uma Cantata de Natal, evento gratuito organizado pela Associação de Amigos do Jardim Europa (AAJE). O espetáculo, marcado para as 10h30min, terá apresentação do coral do Grupo Estrelas G. O. e da Banda Comunitária da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA).