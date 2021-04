Com a Palavra "Estamos vivendo um momento de bipolaridade", diz Luiz Schwarcz, da Companhia das Letras Editor e autor do recém-lançado ensaio memorialístico "O Ar que Me Falta", em que aborda a depressão e episódios familiares desde a Segunda Guerra Mundial, ele lamenta dificuldades atuais das livrarias, mas celebra gosto dos jovens pelos livros