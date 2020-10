Entrevista "Na gripe espanhola não houve tanta indiferença quanto no coronavírus", dizem autoras de livro sobre a pandemia de 1918 Duas das principais historiadoras do Brasil, Heloisa Starling e Lilia Schwarcz relacionam o surto de um século atrás com o atual: "Nesses cem anos, a sociedade brasileira se degradou"