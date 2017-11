Diego Vara / Agencia RBS

As palavras escolhidas para representar o "espírito da época" no Brasil apontam que a coisa não está boa. Corrupção, crise, mudança, tenso e vergonha foram os termos selecionados em uma pesquisa que planeja revelar qual a Palavra do Ano 2017 no país.

O projeto, organizado pela empresa de consultoria de gestão Cause, é inspirado em já tradicionais anúncios feitos nos Estados Unidos — pelo dicionário Merriam-Webster — e no Reino Unido — pelo dicionário de Oxford. Enquanto nesses países o objetivo é mostrar qual o termo cujo significado foi o mais buscado no ano, no Brasil a ideia é apresentar quais palavras melhor ilustram o cenário nacional atual.

Na primeira fase da pesquisa, mais de mil palavras diferentes foram citadas espontaneamente pelos entrevistados. A partir da análise das 40 palavras mais citadas, um júri de especialistas elegeu as cinco finalistas, que agora seguem para uma nova rodada de votação.

Para o escritor e cientista político Jorge Caldeira, as cinco palavras finalistas revelam um viés crítico da sociedade atual.

— Independentemente da palavra escolhida, estamos diante de uma situação que o brasileiro quer superar — analisa Caldeira, um dos membros do júri.