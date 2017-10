Começa nesta sexta-feira (27) o processo de seleção da palavra do ano de 2017 do Brasil. A escolha será feita em três etapas. Na primeira, um grupo de 5 mil pessoas selecionado de forma a refletir o país de acordo com dados do IBGE de sexo, idade, classe social e região. Depois, a lista de vocábulos será avaliada por um júri composto por nomes como Jorge Caldeira, Ricardo Arnt e Tony Marlon. Por fim, a decisão final será dada por outro grupo formado por cidadãos brasileiros e divulgada no dia 9 de novembro.