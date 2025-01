Por que o governo federal não deve se orgulhar da arrecadação recorde de R$ 2,65 trilhões

Assisti, no Jornal Nacional, a uma reportagem sobre o tema. E percebi na fisionomia do representante da máquina pública o orgulho ao dar a notícia . Está no papel dele. O mais correto, porém, seria um representante do governo, de preferência o presidente da República, declarar: “Peço desculpas, brasileiros, por tirar mais dinheiro de vocês e usar tão mal”.

Sempre com absoluto respeito às divergências, entendo que impostos são necessários. Assim como governos. A questão é o que os donos da chave do cofre fazem com essa avalanche de recursos confiscados da sociedade. Apesar do apetite insaciável, o governo segue gastando mais do que tem. É um saco sem fundo.