Trump não me empolga e nem me deprime

Trump representa muitas coisas. O cansaço com o politicamente correto, a falência do discurso da globalização e da liberalização dos costumes, o medo do terrorismo e a revolta contra a perda do poder de consumo gerada pela inflação, entre outros aspectos. Mas quase todos, senão todos, têm algo em comum: nasceram de um “não” , de uma contrariedade. Representam o antagonismo e o rechaço, não a esperança e o futuro.

De fato, o mundo não precisa de presidentes populistas que se aproveitam do vácuo de confiança para abocanhar o poder. O mundo precisa de novas histórias para acreditar. No passado não muito distante, as tínhamos: a democracia prometia salvar a humanidade e o planeta. Não salvou. A globalização acabaria com as desigualdades. De fato, as acentuou. A liberalização dos costumes traria paz e harmonia social. Nunca tivemos tantas tensões, geradas não pelo mérito destas causas, mas pelo “como” elas vêm sendo tratadas: com sectarismo e dedos em riste.