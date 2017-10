Multa para quem estiver atravessando a rua com os olhos vidrados no celular. Honolulu, no Havaí, é a primeira grande cidade do mundo a adotar a medida, que passa a valer a partir desta quarta-feira (25). O objetivo é reduzir o número de atropelamentos e de encontrões entre pedestres. Quem desobedecer pagará o equivalente a R$ 110.