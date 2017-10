John Mayer, que se apresenta nesta terça-feira (24) no Beira-Rio , tem uma faceta pouco conhecida do grande público. Compõe suas letras em máquina de escrever.

Gosta do som, do toque, do ritmo. Bate na mesma tecla que Tom Hanks, dono de uma coleção de mais de cem máquinas de escrever. Ambos estão no documentário The California Typewriter, lançado esse ano nos EUA.