Pensei muito antes de expor a tese a seguir. Hoje, muita gente não quer ouvir e conversar: quer ter razão. As convicções já estão formadas. Quem concorda com elas é gênio. Quem discorda é imbecil. Nada mais preguiçoso do ponto de vista intelectual do que grudar em si mesmo um rótulo e, a partir daí, parar de pensar.