Duas palavras

Algumas palavras muito usadas em 2024 chegaram cansadas ao final do ano. Reconstrução é uma delas. Embora ainda muito usada, perdeu um pouco da sua força original. Acabou sofrendo os efeitos do uso excessivo. Logo depois da enchente, era onipresente. Nos corações, nas mentes e do marketing.

Embora não cause mais o mesmo impacto, continua sendo fundamental. Porque a aparente normalidade reconquistada graças aos esforços de todos esconde desafios gigantescos. Um estudo divulgado pela Fiergs há poucos dias revelou a preocupação dos industriais gaúchos com as carências de infraestrutura, muitas anteriores aos alagamentos, mas agravadas por eles. Vale ressaltar: o mesmo levantamento da Fiergs mostrou que há otimismo em relação a 2025. Essa é uma baita notícia.

Me refiro aqui a todos os que inundaram as suas redes sociais com imagens e textos sobre ajuda, resiliência e união, que vibraram com os likes e com os novos seguidores, que deram seu tempo, seu dinheiro e seu talento para ajudar a comunidade em que vivem. Sempre correndo o risco de cometer injustiças — e me desculpando por elas —, sinto que uma parte considerável dos heróis da enchente acredita que o seu dever foi cumprido. E realmente foi. Mas cada etapa dessa jornada significa o começo de uma outra. Porque a postura do voluntariado não é uma linha de chegada, mas sim um caminho.