Mais mudanças à vista na Fiergs

Seguem as mudanças iniciadas com a nova gestão da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul ( Fiergs ), quando Claudio Bier assumiu a presidência. Como o executivo vem dizendo à coluna, a ideia é otimizar e, quando necessário, enxugar a estrutura, que tem 5 mil funcionários, por uma "entidade mais ágil".

A nova gestão fala em "desencastelar" a Fiergs, para intensificar o relacionamento, principalmente com as mais de 40 mil pequenas indústrias no Rio Grande do Sul. Há também uma visão diferente quanto a projetos em andamento, como a construção das escolas do Sesi. O presidente Claudio Bier está com propostas diferentes, envolvendo prefeituras, com busca de investidores para erguer as estruturas, e a Secretaria Estadual da Educação, para assumir vagas para os alunos no contraturno dentro do projeto de escola integral.