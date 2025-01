Itália: premiê e ministros são investigados por repatriar líder de guerra líbio procurado

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmou nesta terça, 28, que está sendo investigada por repatriar um líder de guerra líbio procurado pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia. Meloni revelou a investigação por supostamente ter ajudado e encorajado Ossama Anjiem, também conhecido como Ossama al-Masri, em um vídeo postado nas redes sociais. Também estão sendo investigados o ministro da Justiça, Carlo Nordio, o ministro do Interior, Matteo Piantedosi, e o subsecretário Alfredo Mantovani.

O governo de Meloni tem sido alvo de críticas da oposição, grupos de direitos humanos e do próprio TPI por ter liberado al-Masri por uma tecnicalidade após sua prisão na cidade de Turim, no norte da Itália. O mandado do TPI acusou al-Masri de crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos na prisão de Mitiga, na Líbia, a partir de 2015, puníveis com prisão perpétua.

Meloni disse que presume que a investigação tenha sido motivada por uma denúncia de um político da oposição. Na Itália, os procuradores devem iniciar investigações com base em denúncias, e cabe a um juiz de audiência preliminar decidir se as acusações serão formalizadas ou não. Meloni expressou indignação com a investigação, acrescentando: "Não posso ser chantageada. Não serei intimidada."